SABATO A VALLE CASTELLANA LA FESTA DELL'ARROSTICINO. CON UNA GRANDE SFIDA...



Tanto per cominciare, non chiamatela sagra, perché quella che si svolgerà nella piazza di Valle Castellana il 16 settembre, dedicata a sua maestà l’arrosticino, non sarà affatto una sagra, ma una festa.

E siccome si tratta di una festa di popolo e di passione, non potrà mancare - come in tutte le feste che si rispettino - un momento di sfida.

Di sfida vera.

Per scegliere l’arrosticino migliore.

E’ una bella idea, quella lanciata dall’Associazione La Valle, instancabile promotrice del territorio, che ha voluto dedicare una festa ad un prodotto che è sì sempre più simbolo della nostra regione, ma che proprio per questo deve essere tutelato e protetto.

Si fa presto a dire “arrosticino” e poi ritrovarsi con improbabili spiedini di carni sconosciute e dal dubbio sapore; no, l’arrosticino ha le sue regole e il suo culto, e deve essere rispettato.

E festeggiato, come faranno appunto a sabato 16 settembre a Valle Castellana.

A contendersi la corona del miglior arrosticino, saranno tre aziende del posto: Giacomo Lattanzi, Sewera Ewa Barbara e Antiche Caciare, sfidate da Fabio Fantusi di Amatrice e da “il Gigante” di Appignano del Tronto, che vanta però origini a San Vito di Valle Castellana.

L’apertura degli stand è alle 17, ma il consiglio è quello di raggiungere anche prima lo splendido borgo montano, per visitarlo e magari per fare una passeggiata in quella natura mozzafiato.

Anche perché, si sa, la passeggiata in montagna… mette fame.