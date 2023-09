CRESCE L'ATTESA PER LA FESTA DELL'ARROSTICINO... E PER LA SFIDA



Fervono i preparativi a Valle Castellana per la Festa dell’Arrosticino, che si nella piazza dell’antico borgo il 16 settembre. Sarà festa di popolo e di passione e non potrà mancare - come in tutte le feste che si rispettino - un momento di sfida, per scegliere l’arrosticino migliore.

Organizzata dall’Associazione La Valle, la manifestazione vedrà competere tre aziende del posto: Giacomo Lattanzi, Sewera Ewa Barbara e Antiche Caciare, sfidate da Fabio Fantusi di Amatrice e da “il Gigante” di Appignano del Tronto, che vanta però origini a San Vito di Valle Castellana.

L’apertura degli stand è alle 17.