VIDEO-FOTO/ L'ALTRA FACCIA DEL CONCERTO DI VENDITTI-DE GREGORI: LOCALI PIENI IN CENTRO

L’altra faccia del concerto di Venditti e De Gregori sono stati i locali che in centro hanno lavorato bene, almeno prima e durante l'evento: pizzerie e ristoranti ovunque pieni, così come il concerto è stato, comunque, un concerto vero anche per tanti cittadini che o non hanno potuto permettersi l’acquisto del biglietto o non sono riusciti ad acquistarlo. Ovunque si trovavano persone a ridosso dei varchi chiusi dalle transenne alte e oscurati da pannelli verdi per evitare le riprese con i cellulari, che ci sono comunque state. La zona privilegiata, dalla quale si vedeva il palco sistemato all'altezza del bar Calypso era via della Verdura. Nota dolente la mancata pulizia della città. Rifiuti ovunque e cestini pieni con oggetti lasciati per strada.Ma la Te.Am non poteva organizzare turni speciali sapendo che c'erano tutte queste persone in città? Poco frequentato durante il concerto è stato l’evento "Quanta Fatica per una Birra" al parco fluviale che chiude proprio stasera ma siamo certi che dopo il concerto giovani e meno giovani non hanno rinunciato agli arrosticini e ad una buona birra con discoteca all’aperto.

QUI IL VIDEO SULLA SERATA IN GIRO PER LA CITTA'