ECCO IL MURALES PIU' LUNGO D'ITALIA (14 METRI), LO HA REALIZZATO AD AZZINANO SALVO CARAMAGNO

Il maestro e amico di Azzinano Salvo Caramagno ha riposto colori e pennelli per concedersi un meritato riposo prima del ritorno a Catania. Ospite della Pro loco per una settimana, ha restaurato il murale d'ingresso al paese che se pur non è stato dipinto in tutta la sua dimensione è, attualmente, il murales più lungo con i suoi attuali 14 metri di estensione, condivisa, nella parte centrale, con il fantasmagorico murales del 2014 di Franco Mora, altro illustre maestro e amico di lunga data del piccolo e incredibile paese del comune di Tossicia.

La figura dedicata ad Annunziata Sciopione ne esce arricchita con particolari che ne connotano la duplice natura di sensibile artista e di serena contadina.

Caramagno ha inoltre lasciato alla comunità di Azzinano un nuovo murales, diciamo, più “letterario” che va nella direzione rivelatasi vincente fatta a suo tempo dalla Pro loco, di valorizzare sempre di più, oltre all'aspetto pittorico ovviamente, il particolarissimo tema dei murales: i Giochi di una Volta. Cosa che ha permesso alla piccola comunità di entrare in stretto contatto e collaborazione attiva con il mondo della scuola, promuovendo la conoscenza reale, adattata a nuovi criteri didattici, dei giochi tradizionali dipinti sui muri dai migliori pittori naif d’Italia, attraverso visite guidate, laboratori ludico-formativi e cicli di seminari a tema.

Tutto questo ha fatto di Azzinano un richiamo fortissimo per visitatori grandi e piccini, provenienti ormai numerosi anche da fuori della regione Abruzzo.