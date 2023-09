AFFIDAMENTO RECORD PER LA MANUTENZIONE DI 15 VIADOTTI DELLA A/24 E A/25

Sono stati assegnati i lavori di messa in sicurezza dei primi quindici viadotti delle autostrade A24 e A25, per un importo complessivo che supera i 300 milioni di euro. Si tratta dei primi tre stralci messi a gara dal commissario straordinario nominato dal governo proprio per velocizzare l'operazione, Marco Corsini, che è stato capace in poco tempo di dare un impulso decisivo. Il primo lotto riguarda i viadotti di Rosciano, Santa Maria d'Arabona, Tornimparte, Piletta, Fuggetto, Le Monache, i cui lavori sono stati affidati, con un ribasso del 20 per cento, all'associazione temporanee di imprese Pangea Consorzio Stabile - Ubaldi costruzioni, su un importo a base d'asta di 59,1 milioni.

Il secondo stralcio è quello che comprende i viadotti di Celano, Cerchio, Collarmele e Della Valle. L'appalto vale 143,9 milioni di euro ed è stato assegnato all'Ati Cossi Costruzioni - Mga Spic, con un ribasso del 9,45 per cento.

Infine l'ultimo lotto è quello che comprende i viadotti Della Foce, Acquaviva, Capo Croce, Valle dei Fiori, Castellucci, assegnato alla Toto Costruzioni che ha offerto un ribasso del 14,036% sui 149,9 milioni della base d'asta.

Per tutti i lotti le imprese avranno 150 giorni per completate la progettazione e poi meno di un anno per i lavori. È questa la novità maggiore voluta dal commissario Corsini, ovvero la gara d'appalto integrata che va dalla progettazione all'esecuzione dei lavori. Tutto questo in attesa che il Governo decida sulla gestione che pare debba tornare nelle mani della Toto.