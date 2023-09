VIDEO / LA FANFARA DEI BERSAGLIERI A SAN GABRIELE

Emozioni che sanno di antico, di Patria e di eroi, di storie immortali, di valori fondamentali, di un’appartenenza che va oltre il tempo e l’età. I bersaglieri si sono ritrovati oggi al Santuario di San Gabriele, per la benedizione dei labari, la parata dell’Associazione Nazionale e la messa in ricordo dei caduti col cappello piumato. Non poteva mancare la fanfara, che ha regalato un piccolo concerto, con le note delle più belle marce del Corpo.

ASCOLTA LA FANFARA