VIDEO/ PASSAGGIO DI CONSEGNE OGGI TRA PADRE DI GIOSIA E PADRE DE FULVIO, DA DOMANI C'E' UN NUOVO RETTORE

Da domani, padre Raffaele De Fulvio, 54 anni, sarà il nuovo rettore del santuario di San Gabriele, in sostituzione di padre Dario Di Giosia.

Originario di Moricone (RM), padre Raffaele guiderà per quattro anni la pastorale del santuario di San Gabriele, uno dei più frequentati d’Europa. In particolare, dovrà gestire le celebrazioni del prossimo Giubileo della chiesa universale (2025) e del Centenario della proclamazione di San Gabriele patrono dei giovani (2026).

Negli ultimi otto anni padre Raffaele ha ricoperto l’incarico di parroco della parrocchia San Gabriele di Bari, una parrocchia di oltre 20 mila abitanti nel popoloso quartiere San Paolo della città pugliese.