FOTO-VIDEO/ CENTAURO COINVOLTO IN UN INCIDENTE A SENARICA, SOCCORSO CON L'ELICOTTERO

E' stato necessario l'intervento dell'elicottero del 118 Abruzzo Soccorso, per soccorrere un motociclista, runasto coinvolto in un incidente sulla Statale 80, all'altezza di Senarica. L'uomo, un 51enne, con la sua moto di grande cilindrata e in gruppo di amici centauri, stava viaggiando verso l'Aquila, quando è rimasto coinvolto in una caduta, sulle cause della quale indaga la Polizia Locale di Crognaleto. Soccorso dagli amici, sulle prime sembrava grave, quindi si è mossa l'ambulanza della Croce Bianca da Montorio, ma anche l'elicottero del 118 Abruzzo Soccorso con a bordo il tecnico del soccorso alpino, che ha poi portato il ferito a Teramo dove, per fortuna, i medici hanno accertato che non è in condizioni gravi, ma ha riportato solo qualche trauma. E' stato ricoverato per ulteriori accertamenti.

Secondo le prime indagini, il centauro scendeva dalla zona aquilana e sulla curva è scivolato ahndando contro il muro prima della caserma della forestale.

GUARDA QUI IL VIDEO CON I SOCCORSI