LA MANIFESTAZIONE/ DUEMILA PERSONE SFILANO PER RICORDARE L'ORSA AMARENA

Duemila persone sono scese in strada a Pescina, in provincia dell'Aquila, per ricordare l'orsa Amarena, uccisa qualche giorno fa da un colpo di fucile. I partecipanti hanno risposto all'appello delle associazioni animaliste e ambientaliste. A Pescina Amarena era passata diverse volte.

Tante persone provenienti dall'Abruzzo e non solo hanno marciato in maniera pacifica e rispettosa, ma determinate a chiedere giustizia per Amarena, un impegno per la tutela dei suoi due cuccioli e una maggiore difesa della fauna italiana anche attraverso un inasprimento delle pene per chi si macchia di questi crimini di natura.