VIDEO / BARTOLINI: «LA NASCITA DELL'ALESSANDRINI - MARINO - PASCAL - COMI - FORTI E' UNA GRANDE SCOMMESSA PER TERAMO, E IL COMUNE DEVE CREDERCI»

«Per la città di Teramo, la nascita di questo polo tecnologico - economico è una grande scommessa, sulla quale Teramo deve puntare». Nel doppio ruolo di docente dell'istituto e di consigliere comunale di maggioranza, Flavio Bartolini considera la nascita della nuova realtà scolastico un momento storico per Teramo, perché si tratta «Di un progetto cullato a lungo e finalmente realizzato - spiega - ma adesso dobbiamo crederci. sia noi come Comune sia la città come realtà sociale... è un bene di tutti».



ASCOLTA FLAVIO BARTOLINI