CARABINIERI, IL COLONNELLO SACCONE CONSEGNA RICONOSCIMENTI AI MILITARI SUL TERRITORIO, NASTRINO DI MERITO AL MARRESCIALLO SCAMURRA

Questa mattina nel corso di una sobria cerimonia tenutasi presso la sede del Comando Provinciale Carabinieri di Teramo, il Comandante Provinciale Colonnello Pasquale Saccone ha consegnato al Luogotenente Carlos Arturo ANGELOZZI, Comandante in sede vacante del Nucleo Investigativo di Teramo, un “Encomio Semplice” rilasciato dalla Legione Carabinieri Marche. La ricompensa è stata concessa al termine di una articolata e complessa attività investigativa condotta in prima persona dal Luogotenente ANGELOZZI che ha permesso di smascherare un uomo responsabile, con la complicità della madre della vittima, di reiterati atti di violenza sessuale in pregiudizio di una minorenne. L’operazione, durata circa un anno e portata a termine nella provincia di Ascoli Piceno, precedente sede di servizio del Luogotenente, si concludeva con l’arresto degli indagati.

Il Luogotenente ANGELOZZI già in servizio presso il Nucleo Investigativo di Ascoli Piceno è stato trasferito al paritetico di Teramo nel mese di giugno del corrente anno e qui ha assunto l’incarico di comandante in sede vacante del Nucleo Investigativo, posizione lasciata libera dal Maggiore Danilo Ferella impegnato in una delicata missione in territorio estero. Il Luogotenente ANGELOZZI durante la sua quasi trentennale permanenza ad Ascoli Piceno si è occupato di delicatissime indagini ma soprattutto di attività investigative inerenti “le violenze di genere” acquisendo un bagaglio di conoscenze e metodi investigativi che sicuramente saranno un solido supporto nella sua permanenza teramana.

Nel corso della medesima cerimonia il Colonnello Saccone ha consegnato al Maresciallo Capo Fabrizio SCAMURRA, Comandante della Stazione di Isola del Gran Sasso il “nastrino di merito per comandante di Stazione territoriale” con granata in bronzo (anni 10), relativi ai comandi delle stazioni Carabinieri di Antrodoco (RI) e Isola del Gran Sasso (TE).