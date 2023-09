☀️PREVISIONI PER L' ABRUZZO DI MARTEDI 12 SETTEMBRE⛅

Buon inizio di settimana amici, il promontorio di alta pressione con contributo sub tropicale continuerà a farsi sentire sulla penisola, garantendo condizioni stabili e soleggiate su tutto il paese, anche se non mancheranno occasioni per nuvolositá alta e stratiforme sulle regioni centro settentrionali, locali rovesci saranno possibili sull' arco alpino.

Sulla nostra regione cielo generalmente sereno, fra pomeriggio/sera possibili locali annuvolamenti di tipo stratiforme ma senza fenomeni associati.

Le temperature si manterranno ben al di sopra delle medie tipiche del periodo, i valori notturni saranno compresi fra i 15/21°C, le massime fra i 27/32°C, la ventilazione risulterà debole meridionale.

Vi ringrazio e vi do appuntamento ai prossimi aggiornamenti.



A cura di

FABRIZIO DI SABATINO

TECNICO METEOROLOGO