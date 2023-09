IL TENENTE COLONNELLO NINO DE LUCA E’ IL NUOVO CAPO UFFICIO COMANDO E VICE COMANDANTE DEL PROVINCIALE, SOSTUISCE ROBERTO RAGUCCI

Il Tenente Colonnello Nino DE LUCA, è il nuovo Capo Ufficio Comando e Vice Comandante del Comando Provinciale Carabinieri di Teramo, proveniente da Fermo dove ha ricoperto lo stesso incarico per due anni.

L’Ufficiale, 56enne, nato in provincia di Avellino ma di sangue abruzzese della Provincia di Teramo (Nereto), è giunto a Teramo in questi giorni ed ha assunto l’incarico sopra indicato.

Il Tenente Colonnello De Luca si è arruolato nel 1992 come Allievo Ufficiale di Complemento del 149° Corso presso la Scuola di Fanteria di Cesano e, in successione, presso la Scuola Ufficiali di Roma, dove ha, poi, frequentato il 31° Corso Applicativo.

Nel corso della sua carriera ha ricoperto importanti incarichi, dapprima nell’organizzazione mobile a Bari, in qualità di Comandante di Plotone dell’11° Battaglione “Puglia” e, poi, a Mestre presso il 4° Battaglione “Veneto”. Successivamente ha comandato per tre anni il Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Torre del Greco (NA) (1998 - 2001), per quattro anni una Sezione della Scuola Allievi di Campobasso (2001 - 2005), per quattro anni la Compagnia di Isernia (2005 - 2009) e per sei anni quella di Ascoli Piceno (2009 - 2015). Quindi ha svolto incarichi di Stato Maggiore per tre anni quale Capo Sezione Gestione Patrimoniale (2015 - 2017) e Capo Ufficio Ordinamento, Addestramento, Informazioni e Operazioni (OAIO) al Comando Legione Carabinieri “Abruzzo – Molise” in Chieti (2017 - 2018), per ritornare operativo quale Comandante del Reparto Operativo di Rieti per tre anni (2018 – 2021), in seguito per due anni Capo Ufficio Comando e Vice Comandante Provinciale di Fermo (2021 – 2023), prima di approdare a Teramo con lo stesso incarico. Nel corso della carriera gli sono stati tributati due Encomi, nel 1999 e nel 2000, per meriti maturati in servizio dal Comandante della Legione Carabinieri “Campania”.

È laureato in Giurisprudenza e in Scienze della Sicurezza Interna ed Esterna, è insignito della dell’onorificenza di Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana e della Medaglia Mauriziana.

Nel 1997 ha conseguito il brevetto di “Paracadutista” e nel 2000 il brevetto di “Pilota di Aeroplano”, oltre ad altri brevetti ed onorificenze.