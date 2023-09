SARA' ROBERTO FERRARI DI RADIO DEEJAY L'OSPITE DE "LA NOTTE DEI SOGNATORI"DI BERARDO DI BATTISTA E "FRANCESCHIELLO MARCELLINI







I sogni non si fermano. Sono tenaci e, quando decidono di realizzarsi, diventano più forti di ogni altra cosa. E di sogni, Berardo Di Battista e Francesco Marcellini, sanno essere maestri. Loro, che sono la storia e il presente della notte teramana, di nuovo insieme, per una notte destinata a diventare cult. Sarà di fatto il grande ritorno a Teramo di un protagonista assoluto della notte teramana, in una serata - evento, che dovrà restare a lungo nella mente di chi potrà raccontare di averla vissuta. Piazza Martiri, sabato 23 settembre, ospiterà “la Notte dei sognatori”, riunendo il “popolo della notte” di Berardo e quello di Francesco, quello dell’indimenticabile Compagnia dei sognatori (per citare solo una delle tantissime iniziative di Berardo) e quello degli Aperistreet. Un mix di atmosfere, tra memoria ed emozione, destinato a fondere passato e presente… ospite d’onore Roberto Ferrari di Radio Deejay.

Il Re della Notte e l'Inventore degli Aperistreet offrono dunque alla platea teramana una notte - evento, «È un modo il mio per salutare il pubblico che mi ha accompagnato nei miei anni migliori. Non avevo fatto nessuna serata di chiusura e appoggiarmi per questa occasione al più grande organizzatore di oggi è davvero un’emozione» dice Berardo Di Battista, «La risposta più bella è quella dell'emozione della gente» continua Di Battista e “Franceschiello” Marcellini conferma: «Sfruttando le pagine di Aperistreet sono già tantissime le adesioni anche da Comuni più lontani».

Prendete nota, dunque: LA NOTTE DEI SOGNATORI

Il ritorno del grande Berardo Di Battista, protagonista assoluto della notte Teramana per decenni, insieme a Francesco Marcellini per una notte indimenticabile nella stupenda cornice di Piazza Martiri a Teramo.

PInizio aperitivo ore 21:00 con Federico Di Sante, Francesco Tarquini e Davis Fioretti

Ore 23:30 l'animazione di Roberto Ferrari di Radio Deejay

Special Partner:

Pieffe Auto Group

Certastampa

Gb studio

Lanciotti Distribuzione

Vibora Padel Club

Piero Gin Dry

Radio partner LATTEMIELE

INGRESSO LIBERO