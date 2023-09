LA EX CLASSE DELLA 5 A DELL'ITC DEL COMI SI RITROVA INSIEME DOPO 60 ANNI

Sabato 9 Settembre 2023, nella tenuta della ProfessoressaGIOVANNA LABELLARTEa 60 anni dal conseguimento del diploma, si sono ritrovati gli ex alunni della 5ª”A” dell’anno scolastico 1962/1963 dell’Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri “V. COMI” di Teramo dell’allora Preside Prof. DI POPPA.

Alla chiamata hanno risposto presente:

· CIAFARDONI FRANCESCO;

· DI CESARE GIOVANNI;

· DI GIANGIACOMO MARIO;

· DI LUIGI ERMINIA;

· DI SIENA ROSA;

· FERRI PIERA;

· GIUGNO GIUSEPPINA;

· IOANNACCI RITA;

· LABELLARTE GIOVANNA;

· LEOTTA BRUNO;

· PERSIA ANTONIO;

· RASTELLI ANTONIO;

· ZAVANELLI GINO.

Assenti giustificati:

· DI CAMILLO ANGELO;

· DI CARLO CLAUDIA;

· DI FELICE VINCENZO;

· DI SILVESTRE NICOLA;

· MARTANO FRANCA;

· UBALDI LINA;

Dopo aver ricordato gli ex alunni che, purtroppo, non ci sono più, si è proceduto alla consumazione di un lauto banchetto preparato dalle stesse ex alunne.

Al termine della giornata la Sig.ra Rosetta DI SIENA ha consegnato una pergamena a tutti gli intervenuti. Si è poi proceduti ai ringraziamenti degli organizzatori ed in modo particolare a Giovanna LABELLARTE e Gino ZAVANELLI e tantissimi complimenti alle cuoche per le squisite pietanze preparate.

PROSSIMO APPUNTAMENTO FRA DUE ANNI!!!