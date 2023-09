⛅🌤️⛅PREVISIONI PER MERCOLEDÌ 13 SETTEMBRE🌤️⛅🌤️

Buongiorno, nella giornata di mercoledì la pressione atmosferica sulle regioni settentrionali del paese tenderà progressivamente a diminuire a causa di infiltrazioni umide dettate dal flusso Atlantico, ciò determinerà la conseguente formazione di temporali diffusi anche forti su tutte le zone alpine e prealpine, con locali sconfinamenti sin verso le pianure del Piemonte e della Lombardia entro sera, sulle restanti aree del paese cielo poco nuvoloso, ma con nuvolositá alta di tipo stratiforme in aumento anche sulle regioni centrali, ma senza precipitazioni da segnalare.

Sulle nostre zone del medio versante Adriatico al mattino cielo poco nuvoloso, formazione di velature o nuvolositĂ variabile stratiforme nel corso della giornata.

Le temperature sono previste in stazionarie, le minime indicativamente si attesteranno fra i 16/21°C, le massime fra 26/32°C, la ventilazione spirerà debole meridionale.

Per oggi è tutto vi do appuntamento a domani.



A cura di

FABRIZIO DI SABATINO