PIOVONO MULTE DA 600 EURO SUI TERAMANI INCIVILI CHE ABBANDONANO RIFIUTI

“Continua la lotta agli incivili Teramani…il super vigile ecologico Calvarese, estrapola nuovi video e contesta altri verbali di minimo 600 cadauno”. Lo scrive l’assessore Valdo Fi Bonaventura, in un post su facebook, a corredo del quale pubblica anche due video con chiari episodi di abbandono di rifiuti, ripresi dalle telecamere comunali. “Mi spiace ribadirlo ma ormai siamo alla tolleranza zero e' inutile che poi i trasgressori una volta convocati ci vengano a dire,come qualcuno che cerca di affermare che l’amministrazione non ha fatto campagna di prevenzione contro gli abbandoni di rifiuti!”. In ultimo, un ringraziamento “a chi ci segnala eventuali trasgressori…l'impegno a rendere Teramo migliore passa anche da questa collaborazione”