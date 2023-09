CAMMINIAMO PER L'AFRICA DA RECORD, HA 2 ANNI VITTORIA E 93 ROSALIA TRA I 250 PARTECIPANTI ALL'INZIATIVA

Oltre 250 partecipanti, dalla più piccola, Vittoria Andrenacci di soli 2 anni, alla più longeva, Rosalia Di Giannatale, con i suoi 93 anni, hanno tagliato il traguardo dell'ottava edizione della passeggiata organizzata dall’associazione “Camminiamo per l’Africa” all’interno di un virtuoso percorso tra natura, degustazione e beneficenza.

I fondi raccolti domenica 10 settembre scorso, serviranno per finanziare i lavori di realizzazione della fattoria di Itiso nella parrocchia retta dai Padri Passionisti in Tanzania, in modo così da garantire il sostegno alimentare quotidiano della missione. Serviranno inoltre a sostenere la mensa dei poveri del villaggio di Veyula dove si recano, per avere un pasto caldo, tanti indigenti della zona.

Accolti dal parrocco padre Christian Mauri ed il vice provinciale dei Passionisti, padre Daniele Pierangioli, i camminatori hanno affrontato un percorso di 10 chilometri accompagnati dall'immancabile trattorino storico di Mino, tra canti, sorrisi e voglia di solidarietà in favore della popolazione tanzaniana, che grazie agli amici di “Camminiamo per l’Africa” hanno imparato a conoscere attraverso le numerose testimonianze documentate con foto, video ed incontri vari che i componenti dell’associazione portano avanti.

A dare il via alla manifestazione, ai nastri di partenza, è stato il vescovo della diocesi Teramo-Atri, Lorenzo Leuzzi tra entusiasmanti canti e voglia di fare qualcosa per gli altri. Anche Angelo De Marcellis, presidente del CSI di Teramo, ha voluto essere presente alla manifestazione riconfermando il loro valido supporto verso l'iniziativa solidale.

I volontari di “Camminiamo per l’Africa”, mostrando soddisfazione per quanto fatto e per quanto raccolto, oltre tremila euro, sono già protesi verso le nuove iniziative che li vedranno presenti, con una propria rappresentanza in Tanzania, già nel prossimo mese di novembre sia per dare personalmente il via ai nuovi lavori, sia per monitorare quanto già fatto finora e poter programmare altre iniziative.

Catia Ricci, presidente dell’Associazione, ringrazia in modo particolare tutti i partecipanti alla camminata e le frazioni di Colle Santa Maria, Varano, San Pietro Ad Lacum, Galeotti, Colleminuccio, Ponzano e Monticelli, che hanno reso possibile la realizzazione della manifestazione con la loro formidabile accoglienza. Si ringrazia la tanzaniana Sauda Mushi, responsabile dell'associazione Mungano Aps per la sua testimonianza, tutte le associazioni e gli sponsor che si sono uniti all'iniziativa quali: il CSI di Teramo, il circo Zahir, la Croce Rossa di Teramo, l’Associazione nazionale Polizia di Stato ODV Teramo e la società sportiva del Varano Calcio.