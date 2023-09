PICCHIA LA COMPAGNA CON UNO STENDIPANNI E LA INSEGUE CON IN COLTELLO, ARRESTATO TRENTENNE TERAMANO

Prima l’ha picchiata in casa, con uno stendipanni, poi l’ha inseguita in strada con un coltello. Se il trentenne teramano è stato arrestato, però, non è a causa della denuncia della sua compagna, picchiata ripetutamente, ma della segnalazione dei vicini di casa e di altri residenti, che hanno chiamato la Polizia. Attivati sul posto, gli agenti l’hanno bloccato e sequestrato il coltello con una lama superiore ai 30 cm. Teatro dei fatti, il centro storico di Teramo, dove il trentenne vive con la sua compagna, vittima delle sue violenze. L’arresto è già stato convalidato dal magistrato e l’uomo è stato scarcerato in attesa del processo.