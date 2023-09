“NON SI PUÒ MORIRE DI LAVORO”, UN ANNO DOPO LA TRAGEDIA, LA BETAFENCE RICORDA TONINO FANESI

Ad un anno della tragica scomparsa, le lavoratrici e i lavoratori della Betafence hanno reso omaggio a Tonino Fanesi, loro collega dal 1999 fino a settembre 2020.

Tonino Fanesi, operaio metalmeccanico, poco dopo l'inizio della vertenza Betafence, quando ancora si paventava la delocalizzazione, spinto dalla necessità di lavorare per far fronte ai bisogni famigliari (padre di tre figli, unico a lavorare in famiglia) decise di andare a trovare fortuna altrove, andando a lavorare alla vicina Metallurgica, dove, il 13 settembre dello scorso anno, ha trovato la morte, schiacciato da una macchina.

Lo ricordano con dolore e rabbia, perché non si può morire sul lavoro.

Nell'anno 2022, le morti sul lavoro in Abruzzo sono raddoppiate rispetto all'anno precedente, e solo nella nostra provincia contiamo 7 morti.

Questo è inaccettabile. Gli operai della Betafance ricordano il loro collega Tonino, con dolore e rabbia, perché non si può morire lavorando e perché Tonino non resti un numero, ma il ricordo attraverso il quale si mettano in atto azioni dal territorio fino al governo centrale per garantire a tutte e tutti un lavoro sicuro e dignitoso.