GUIDAVANO SOTTO EFFETTO DELL'ALCOL E DELLA DROGA: SCATTANO LE DENUNCE E IL RITIRO DELLE PATENTI

I Carabinieri della Compagnia di Giulianova, hanno eseguito un capillare controllo del territorio mirante alla prevenzione e repressione dei reati in genere e in particolare di quelli inerenti l’uso di bevande alcoliche e/o stupefacenti da parte di chi si mette alla guida di mezzi, nonché dei reati di tipo predatorio. Nel corso dell’attività i Carabinieri hanno fatto un massiccio uso dell’apparato “etilometro” in dotazione.

Il servizio, che ha toccato tutti i Comuni in cui ha competenza la compagnia Giuliese è stato effettuato a mezzo delle stazioni dipendenti e dell’Aliquota Radiomobile, presidiando le principali arterie stradali del territorio; ispezionando gli esercizi pubblici; verificando il rispetto delle prescrizioni imposte dall’A.G. agli arrestati domiciliari e ai soggetti sottoposti a misure di sicurezza e/o prevenzione; vigilando sulla circolazione stradale e sul rispetto delle norme al codice della strada specialmente per quanto attiene l’uso di sostanze alcoliche e stupefacenti per chi si mette alla guida di mezzi.

In particolare sono state vigilate con estrema attenzione le zone residenziali, anche dei piccoli centri, per prevenire i furti, in tale contesto sono stati identificati, in una zona periferica di Giulianova, due soggetti non residenti gravati da precedenti per reati contro il patrimonio, i quali non avevano un giustificato motivo per trovarsi in quei luoghi, sul loro conto sono in atto ulteriori accertamenti per la richiesta del foglio di via obbligatorio.

Nel corso del servizio, che ha visto il controllo di oltre 47 mezzi, l’identificazione di oltre 100 persone, il controllo di 19 persone sottoposti a misure restrittive della libertà personale e al controllo di 12 esercizi pubblici, si è proceduto a:

Denunciare all’A.G. quattro conducenti di auto trovati positivi all’alcool, per tutti oltre alla denuncia all’A.G. è scattato il ritiro della patente.

Deferire all’A.G. un soggetto perché si è rifiutato di sottoporsi agli accertamenti circa l’uso di stupefacenti durante la guida. L’uomo fermato dai Carabinieri in quanto procedeva a folle velocità sulla SS 16, Comune di Giulianova, presentava i sintomi di chi aveva fatto uso di stupefacenti, inoltre nell’abitacolo dell’auto venivano trovati grammi 6 circa di “hashish”. L’uomo che si è rifiutato di sottoporsi agli accertamenti previsti dalla Legge è stato privato della patente di guida.

Segnalare alla Magistratura due giovani per guida senza patente. Nel primo caso un ventenne è stato controllato alla guida di un’auto senza avere la patente di guida in quanto revocata. In un’altra circostanza sempre un giovane è stato sorpreso alla guida di un’auto senza patente di guida poiché mai conseguita e inoltre il mezzo non era coperto dalla prescritta copertura assicurativa.

Elevare 10 contravvenzioni al codice della strada per varie infrazioni e in particolare per guida pericolosa, per velocità non commisurata alle condizioni del traffico e delle strade e per uso del telefonino durante la marcia.

Inoltre durante il servizio si è proceduto a denunciare altre quattro persone in particolare:

A Giulianova i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile sorprendevano una ragazza all’atto di cedere una dose di eroina a un giovane del luogo. La successiva perquisizione nell’abitazione della donna consentiva di rinvenire grammi 2 della medesima sostanza. La donna, già attenzionata dai militari, è stata deferita all’A.G. per spaccio di stupefacenti mentre l’acquirente è stato segnalato alla Prefettura di Teramo per quale assuntore di stupefacenti.

A Mosciano Sant’Angelo i Carabinieri della locale stazione segnalavano un uomo per fuga a seguito di sinistro stradale e omissione di soccorso. L’uomo, che procedeva a bordo della propria autovettura, tamponava violentemente l’auto che lo precedeva, con a bordo solo il conducente, quindi senza fermarsi si dava alla fuga. L’uomo alla guida dell’auto tamponata riportava lesioni giudicati guaribili in giorni 10. I Carabinieri sono addivenuti all’individuazione del soggetto che si è dato alla fuga tramite testimonianze di altri utenti della strada e visioni delle telecamere.

A Pineto i militari della locale stazione denunciavano un uomo per ricettazione e indebito utilizzo di carta bancomat. Lo stesso veniva infatti trovato in possesso di un bancomat rubato e mediante il quale aveva effettuato un prelievo di euro 240.

A Giulianova i Carabinieri della locale stazione denunciavano un uomo per aver infranto il divieto di frequentare esercizi pubblici. Il soggetto gravato da un decreto che gli vietava di frequentare esercizi pubblici veniva trovato all’interno di un bar della cittadina giuliese.

Tale dispositivo si inquadra nell’ambito dei servizi di controllo del territorio disposti dal Comando Provinciale Carabinieri di Teramo, la prefata tipologia di attività continuerà senza sosta e sarà eseguita al fine di prevenire e reprimere i reati in genere e in particolare quelli di tipo predatorio e quelli inerenti l’abuso di alcolici e/o di stupefacenti per chi si mette alla guida di mezzi, ciò per assicurare la piena sicurezza a tutti gli utenti della strada.