PINETO PIANGE OGGI UN'ALTRA GIOVANE VITTIMA

Un’altra tragica notizia a Pineto. Una nuova giovane vita pinetese è volata in cielo troppo presto. Cesare Giannangelo. di appena 51 anni, è spirato questa notte all’ospedale di Atri e stava lottando contro un brutto male scoperto solo poco tempo fa. L’ennesima notizia tragica che ha lasciato letteralmente attonito e desolato l’intero paese. Cesarino, così lo chiamavano amici e familiari, era un ragazzo dolcissimo, solare ed amico di tutti. Residente nel quartiere Villa Ardente di Pineto da sempre con tutta la famiglia, collaborava nell’impresa del padre Bruno (venuto a mancare qualche anno fa) di costruzione ed installazione tende. Cesare lascia desolata la mamma Maria, le sorelle Rosy ed Anna, il cognato ed i suoi amati tre nipoti. Una famiglia di lavoratori da sempre molto amata e stimata in paese. Tutto è iniziato con un ricovero d’urgenza, una settimana fa circa, di Cesarino per forti dolori addominali: si pensava fosse un risolvibile blocco intestinale, ma purtroppo così non è stato, dato che sono stati riscontrati problemi ben più seri in corso, che in breve tempo lo hanno portato alla morte. I funerali si svolgeranno domani alle ore 10.30 presso la chiesa centrale di Sant’Agnese.

Mauro Di Concetto