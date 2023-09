VIDEO-FOTO/ PARTE DA OGGI, IN FESTA, IL NUOVO ANNO SCOLASTICO AL CONVITTO DELFICO E ARRIVA UNA NUOVA DIRIGENTE

Riaprono le porte del Convitto Delfico a Piazza Dante per il nuovo anno scolastico: un inizio emozionante per i ragazzi che torneranno in aula, ma soprattutto per il nuovo dirigente scolatisco Daniela Baldassarre.

"Una soddisfazione enorme" dichiara la preside appena insediata "essere nominata a Teramo, dopo la mia odissea professionale che mi ha portato in Lombardia durante gli anni del Covid."

"Una realtà complessa quella del Convitto, che comprende un ordine scolastico verticale, permettendo una continuità di frequenza dalla scuola primaria a quella liceale, e che si espande anche orizzonatalmente, garantendo agli iscritti diretti, ma anche agli esterni, l'assistenza pomeridiana degli educatori, oltre al servizio mensa."

E nel suo discorso di presentazione alla scolaresca sono tanti i ringraziamenti spesi verso il personale scolastico al suo fianco e ai collaboratori, senza dimenticare una menzione di stima al suo predecessore, che pur a distanza, la sta aiutando a insediarsi al meglio per continuare il lavoro iniziato da Trentacarlino.

"Un edificio storico come quello del Convitto" ricorda il prof. Berardo Rabbuffo "è naturale risenta dei segni del tempo. Ma grazie alla Provincia, proprietaria delle mura, si sta provvedendo a sistemare il tetto e il cortile interno perchè l'edificio torni a splendere."

A salutare i ragazzi per augurare loro un felice anno scolastico per il 2023/2024 anche l'assessore regionale Pietro Quaresimale:"La scuola esce da un momento difficile. La Regione Abruzzo si sta spendendo affinchè l'offerta formativa fornisca gli strumenti adatti ad accompagnare i giovani verso il miglior futuro. E questo comprende anche il supporto psicologico" e ricorda la nuova disposizione approvata in consiglio in merito alla questione.

Un ulteriore appello, quello lanciato dalla preside alle istituzioni presenti "Ho intenzione di proporre l'annesione di un nuovo indirizzo all'interno dell'offerta relativa al Liceo Scientifico: beni culturali e ambientali. Spero venga accettata e che gli enti istituzionali siano lungimiranti nell'assecondare la mia prospettiva visionaria."

Il Sindaco Gianguido D'Alberto e il Presidente della Provincia Camillo D'Angelo, augurando anche loro un felice anno scolastico, sottolineano "la scuola è il primo ascensore sociale ed è nostro compito nonchè dovere fare il possibile perchè i giovani possano costruire il loro futuro all'insegna della felicità e della libertà."

Eugenia Di Giandomenico