ESPLODE FABBRICA CHE RECUPERA POLVERE DA SPARO: TRE MORTI

Un'esplosione verificatasi in mattinata per cause ancora da accertare ha causato la morte di tre persone alla Sabino Esplodenti di Casalbordino. I tre operai deceduti lavoravano insieme. Si tratta di un uomo di Lanciano, uno di Casalbordino ed un terzo di Palata in Provincia di Campobasso. Ci sono anche dei feriti. L'Esplosione e' stata avvertita dalla popolazione che risiede nell'area in cui insiste lo stabilimento 'Sabino Esplodenti' a Casalbordino specializzato nello smaltimento e recupero polvere da sparo da bonifiche. Fabbrica non nuova a tragedie sul lavoro. Gia' nel 2020 nella stessa azienda persero la vita tre operai.

L’ultimo incidente mortale in Abruzzo che ha riguardato fabbriche o depositi di materiale pirico risale allo scorso febbraio quando un uomo morì nell'esplosione di un deposito alle porte di Teramo. L'azienda del vastese non è nuova a queste tragedia: nella stessa fabbrica nel 1992 era morto il 48enne Bruno Molisani, ucciso dall'innesco di una spoletta; e nel 2009 due persone rimasero ferite gravemente in un’esplosione.