🌤️AGGIORNAMENTO TENDENZA METEO FLASH PROSSIMI GIORNI, L'AUTUNNO ANCORA LONTANO🌤️

Carissimi amici buon pomeriggio a tutti, le condizioni meteorologiche sul paese per i prossimi giorni prevedono un lieve arretramento del promontorio alto pressorio di matrice nordafricana, grazie all'ingresso di correnti più umide e relativamente più fresche in quota di origine Atlantiche.

Questo tipo di circolazione produrrà sulle regioni centrali cieli spesso velati o nuvolosità alta di tipo stratiforme che potranno produrre locali rovesci sulle aree interne, piogge più corpose si andranno ad addossare sulle regioni settentrionali del paese principalmente sulle aree alpine e prealpine.

Le temperature subiranno un lieve calo ma rimarremo sempre in un contesto termico con valori superiori alla norma di qualche grado, ma da domenica prossima e nei primi giorni della prossima settimana seguirà una nuova rimonta dell'alta pressione in risalita dal Nord Africa con termiche che si riporteranno nuovamente di diversi gradi sopra le medie tipiche del periodo il tutto sarà causato dall'ennesima caduta di geopotenziali sul medio Atlantico, al momento escludiamo nel breve o medio termine fasi piovose o autunnali alle porte sul paese, vi invito a seguire i prossimi aggiornamenti.



A cura di

FABRIZIO DI SABATINO

TECNICO METEOROLOGO