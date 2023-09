TORTORETO PIU' ALLA DEL SORDO: «CHE IDEA HA DELLA SCUOLA LA VICE SINDACO?»

È purtroppo il solito brutto copione che l’amministrazione comunale di Piccioni ogni anno a settembre fa andare in scena con l’apertura delle scuole.

La trascuratezza che viene riservata ai nostri figli proprio nel luogo dove per antonomasia dovrebbe esserci accoglienza, cura e benessere dà la chiara misura della indifferenza fattuale e concettuale che caratterizza questa amministrazione da oramai sei anni a questa parte sul tema scuola e istruzione.

Tutto ciò lo si vive come uno schiaffo in faccia da parte di Piccioni e dei suoi al senso del rispetto per l’istituzione pubblica scolastica a cui costantemente e doverosamente noi genitori siamo chiamati nell’educare i nostri figli.

Decoro, accoglienza, efficienza tecnologica concetti che appaiono lontane chimere.

E non basta più sentirsi dire ….abbiamo intenzione di fare, ci sono progetti in corso, ci occupiamo della manutenzione ordinaria

È ora di dire basta : non si può arrivare al primo giorno di scuola e assistere sconcertati a questa pagina indecente .

Prevedere, prevenire, pianificare: possibilmente non tutto assieme e la notte prima.

Onore sempre al dirigente scolastico, alle insegnanti , al personale tutto che pure in questa continua e ripetuta triste situazione a cui sono costretti dalla amministrazione comunale, ciò nondimeno riescono ad assicurare agli alunni il piacere di studiare .

Si intende abbellire la nostra Tortoreto con piazze sul mare (al centro sia ben chiaro, “l’altra Tortoreto” non pervenuta nelle volontà della amministrazione ) ma poi sulla scuola, il deserto dei tartari o se si preferisce un cantiere con inizio e fine lavori senza data.

Se politica vuol dire realizzare, beh qui siamo all’anno zero ; se non fosse che Piccioni e i suoi sono al secondo mandato e ci viene l’atroce dubbio che di questo passo, con loro ce ne vorranno altri 5 di mandati !

Chiediamo all’assessore ai lavori pubblici nonché vice sindaco Arianna Del Sordo che idea abbia di scuola, perché francamente questa brutta pagina che da anni impera sulla edilizia scolastica , non è quello che i tortoretani vogliono per i loro figli.

Noi un’ idea concreta di cosa fare l’abbiamo, se vogliono ….siamo lieti di condividerla .

Il capogruppo di Tortoreto Più Libera D’Amelio e i consiglieri Martina Del Sasso e Mauro Di Bonaventura .