DOMENICA PASSEGGIATA TRA STORIA E NATURA NELL’AREA PIÙ SELVAGGIA DELLA LAGA

Continuano senza soste gli appuntamenti del “Festival Culturale dei Borghi Rurali della Laga 2023”,la nota rassegna itinerante promossa dai Comuni di CORTINO, CROGNALETO, ROCCA SANTA MARIA, TERAMO, TORRICELLA SICURA e VALLE CASTELLANA, insieme a “FEDERTREK Escursionismo e Ambiente” e alla “Rete Territoriale della Laga, allo scopo di restituire valore e attenzione ai piccoli insediamenti d’epoca attraverso giornate esperienziali tra natura, tradizioni e rievocazioni storiche, impreziositedalla novità assoluta del coinvolgimento diretto delle comunità residenti.

Nella giornata di domenica 17 settembre, a partire dalle ore 9:30, è di scena una delle zone più selvagge della Lagateramana ovvero, l’Alta Valle Castellana e l’abitato di Morrice, teatro di toccanti episodi di Resistenza e solidarietà che hanno visto protagonisti partigiani jugoslavi e popolazione residente. Sarà l’occasione giusta per ospitare alcuni familiari montenegrini dei rifugiati e inaugurare con loro,in presenza delle autorità, una lapide di memoria, prendendo poi degli spunti di approfondimento tratti dall’interessante volume “Storie di guerra e solidarietà tra Marche e Abruzzo,le memorie di Cola Giovanni da Collefrattale, poemetto in ottava rima di Giudo de Julis”. Non può mancare ovviamente la parte naturalistica con una facile passeggiata al “Piantone di Nardò”,il celebre castagno secolare censito tra i più grandi e antichi patriarchi verdi d’Italia, nonché lo spazio di intrattenimento conclusivo caratterizzato dalle improvvisazioni in ottava rima con accompagnamento musicale, organetto e balli in piazza.

INFO: Segreteria Organizzativa 339/1501955 (Giuseppe);

Siti Web: www.borghiesentieridellalaga.org; www.federtrek.org;

FACEBOOK: “Borghi e Sentieri della Laga” e“Spazi Ritrovati Alto Tordino”;