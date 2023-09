⛅PREVISIONI PER L' ABRUZZO DI VENERDÌ 15 SETTEMBRE, TEMPO VARIABILE CON POSSIBILI ROVESCI O TEMPORALI SPARSI NEL POMERIGGIO 🌩️

Carissimi buongiorno a tutti, come già descritto ieri nel precedente aggiornamento, infiltrazioni più umide in quota occidentali, produrranno una generale variabilità atmosferica che darà luogo a locali rovesci o temporali sparsi pomeridiani sui rilievi sia alpini che appenninici con locali sconfinamenti sin sulle aree sub collinari dell' appennino centrale entro il tardo pomeriggio, migliora ovunque in serata.

Sul medio versante adriatico al mattino poco nuvoloso, dalla tarda mattinata aumento della copertura nuvolosa su buona parte del territorio con locali rovesci o temporali sparsi sui rilievi abruzzesi nelle ore pomeridiane, non escludiamo locali sconfinamenti sin sulle zone collinari e localmente alle aree pianeggianti dei settori orientali, miglioramento generale in serata.

Le temperature sono previste in generale flessione i termometri notturni si attesteranno fra 13/18°C, le massime fra i 23/27°C, la ventilazione risulterà debole orientale.



A cura di

FABRIZIO DI SABATINO

TECNICO METEOROLOGO