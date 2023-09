TAFFERUGLI ALLO STADIO, CINQUE TIFOSI DASPATI



La Stazione Carabinieri di Notaresco ha notificato 5 provvedimenti di D.A.Spo – Divieto di Accedere alle Manifestazione sportive – emessi dal Questore di Teramo nei confronti di 4 tifosi del Notaresco e uno del Fano.

I provvedimenti di DASPO della durata di anni 1 e 2, sono stati emessi a seguito dell’attività di accertamento ed indagini condotte da personale della Stazione Carabinieri di Notaresco che, mediante i filmati acquisisti dalla emettenti televisive, sono stati in grado di identificare gli autori degli scontri avvenuti tra le opposte tifoserie, alla fine dell’incontro di calcio valevole per il Campionato Nazionale di serie D, tra le squadre della S.N. NOTARESCO e Alma Juventus FANO giocato in data 07/05/2023 allo Stadio “V. Savini” di Notaresco. In quell’occasione al termine della partita avvenne un momento di tensione durante il quale vi fu anche un lancio di oggetti; solo l’intervento dei militari in servizio di Ordine Pubblico presso lo stadio ha scongiurato il contatto tra le tifoserie, evitando ulteriori conseguenze o feriti