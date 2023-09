RECORD INCREDIBILE DEI FRATELLI SCACCHIA: I LORO VIDEO SU YOUTUBE RAGGIUNGONO 100 MILIONI DI VISUALIZZAZIONI

I fratelli Enzo e Nicola Scacchia, già campioni del mondo di organetto, festeggiano il record di 100 MILIONI di visualizzazioni su YouTube

I due funambolici fratelli teramani sono gli organettisti più stimati e più famosi al mondo, grazie ai loro video pubblicati su YouTube e alle tournee in gran parte del mondo come negli Stati Uniti D’America (New York, New Jersey, Pennsylvania, California, Hawaii), Canada, Australia, Venezuela, Brasile, Svizzera, Germania, Belgio, Francia e Italia.

Hanno inciso e pubblicato 15 cd insieme e sono compositori di tanti brani noti.

Hanno inventato e legalmente depositato la “Tecnica a cinque dita per organetto” e l’organetto cromatico “JAMBO”.

Hanno girato un video di successo con la legenda del cinema e della tv Terence Hill dove hanno eseguito un brano di loro composizione “Festa country”. Il maestro Mogol ha fortemente voluto i fratelli Scacchia ospiti al suo importante concerto di Gubbio dove, con una loro esibizione, hanno aperto la serata mandando in visibilio il pubblico presente. Anche Vittorio Sgarbi ha voluto una loro esibizione all’apertura di una nota mostra di pittura a Sutri dove, durante il suo discorso e a sua grande richiesta, si sono esibiti due volte.

Sono stati ospiti molte volte in tv Mediaset e RAI, non solo in Italia ma anche all’estero. Gli ha dedicato due servizi il TG5 definendoli VIP e STAR dell’organetto. Si sono esibiti su Rete 4 alla trasmissione "sempre verde" con Luca Sardella, su ITALIA 1 alla trasmissione “L’istruttoria” con Giuliano Ferrara, su Canale 5 ad “avanti un altro” con Paolo Bonolis e Luca Laurenti, su RAI 1 nella cronaca rosa di Gianni Ippoliti di "uno mattina in famiglia”, ai “Soliti Ignoti – il ritorno” con Amadeus, a “Italia si” con Marco Liorni e Mauro Coruzzi in arte Platinette, in diretta su RAI 2 a “I fatti vostri” con Salvo Sottile e Anna Falchi”, al “Bar stella” con Stefano De Martino, a “E viva il VideoBox”, due volte su RAI TRE a “Blob”, su RAI International, su Tv2000 a “Il mondo insieme” con Licia Colò e su tante altre emittenti televisive.

Hanno ereditato la passione per l’organetto dai loro nonni che lo hanno avviati all’arte già dall’età di 4 anni.

Nicola si esprime con la tecnica tradizionale e verte molto sull’interpretazione mentre Enzo suona con la “Tecnica a cinque dita” ed è un virtuoso.