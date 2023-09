ROSETO / VARIANTE NTA, L’OPPOSIZIONE: “TENTIAMO UN APPELLO AL BUON SENSO”



“Torna in aula la variante N.T.A. e come opposizione abbiamo presentato un emendamento sostitutivo lanciando un ultimo appello al buon senso", esordiscono così i consiglieri di minoranza Rosaria Ciancaione, Teresa Ginoble, Nicola Petrini, Francesco Di Giuseppe, Giuseppe Bellachioma e Sabatino Di Girolamo, “a poche ore dalla seduta del Consiglio comunale”.

Abbiamo sottolineato nell’emendamento che l’amministrazione comunale si è sottratta dal rispettare un preciso disposto del nostro Statuto, a prescindere dalle previsioni del Testo Unico degli Enti Locali e, cioè, quello dell’obbligo di dichiarare le proprietà di parenti e affini entro il quarto grado.

Ricordiamo che, nonostante ci sia stata una nostra precisa domanda a riguardo al Question time del 31.8.2023, l’assessore Mazzocchetti ha sviato senza fornire una risposta, con toni sbeffeggianti e offensivi dell’intelligenza e della serietà dei consiglieri di opposizione e dell’intera città.E questo, in tutta onestà, alimenta ancor di più i già innumerevoli dubbi e tutte le nostre preoccupazioni su un procedimento che di trasparente risulta avere ben poco.

Nonostante gli annunci fatti alcuni giorni fa da parte del sindaco Nugnes e del consigliere Pavone, vogliamo tentare il tutto per tutto per bloccare l’avanzamento di un provvedimento che porterebbe con sé uno stravolgimento in negativo del profilo del lungomare.Con il nostro emendamentoproponiamo il ritiro sia della delibera di adozione della variante parziale alle NTA del PRG sia della proposta di delibera di approvazione definitiva prevista per il consiglio di domani.

Un chiaro esempio di opposizione costruttiva, tante volte invocata dal sindaco ma puntualmente scavalcata e disattesa.Noi oggi offriamo a tutta la maggioranza la possibilità di tornare sui propri passi come gesto di responsabilità verso Roseto e verso i suoi cittadini.



I consiglieri di minoranza

Rosaria Ciancaione

Teresa Ginoble

Nicola Petrini

Francesco Di Giuseppe

Giuseppe Bellachioma

Sabatino Di Girolamo