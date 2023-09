MENSE SCOLASTICHE / IL COMUNE ACCOGLIE TUTTE LE DOMANDE “IN RITARDO”, DA LUNEDÌ I BAMBINI MANGERANNO TUTTI

Mangeranno tutti. I bambini delle scuole del Comune di Teramo, mangeranno tutti. Anche quelli delle famiglie che hanno presentato la domanda in notevole ritardo. Il Comune, infatti, con una riunione d’urgenza, ha deciso di accettare tutte le domande per il servizio mensa, presentate entro le 16 di oggi. Da lunedì prossimo, dunque, per 1700 bambini teramani si apriranno le mense. Nel pomeriggio, s’era diffusa una certa agitazione tra le famiglie che rischiavano di essere escluse e che, dimenticando che il termine per la presentazione delle domande è scaduto a maggio, chiedevano di essere comunque ammesse. Il Comune ha deciso in via d’urgenza di accogliere tutte le domande, come detto, presentate entro le 16 di oggi, e l’elenco dei bambini ammessi è già stato comunicato alle singole scuole e alla Vivenda, perché da lunedì possa provvedere alla fornitura. Lo stesso elenco sarà anche pubblicato sul sito del Comune ma, ovviamente, le famiglie ritardatarie vedranno a fianco del numero di badge loro assegnato, la scritta “ammesso con riserva”, in attesa della regolarizzazione del pagamento delle quote. A proposito del pagamento, il Comune avvierà al più presto un’opera di recupero delle morosità.