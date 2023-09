FANO ADRIANO PROMUOVE UN PROGETTO DI CONVIVENZA CON L'ORSO

"Promuovere la creazione di Comunità a misura d'orso, è necessario per realizzare un contesto di piena consapevolezza e tolleranza, in cui la presenza della specie protetta non sia un problema, ma una risorsa", così Luigi Servi, sindaco di Fano Adriano (Teramo), comune nel cuore del Parco nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, commentando l'incontro su "Life Bear-Smart Corridors" che si è svolto nella sala comunale. Erano presenti,

tra gli altri, i sindaci di Crognaleto Orlando Persia, di Cortino Marco Tiberi, di Pietracamela Antonio Villani, il presidente e il direttore del Parco nazionale del Gran Sasso, rispettivamente Tommaso Navarra ed Elsa Olivieri. "Life Bear-Smart Corridors" è un progetto che mira a favorire

l'espansione della popolazione di orso bruno marsicano in Italia

centrale, attraverso lo sviluppo di "corridoi di coesistenza",

dove le comunità locali possono imparare a vivere in armonia con

questa specie maestosa. Il progetto ha lo scopo di incoraggiare

le azioni da parte delle comunità locali: attività produttive,

commerciali e singoli cittadini, per prevenire il conflitto

uomo-orso, promuovendo alcune buone pratiche, misure semplici,

ma efficaci, per evitare danni da orso e all'orso. I principi

delle "Bear Smart Communities" prevedono di monitorare e

migliorare la coesistenza uomo-orso, condividere le conoscenze,

le pratiche sviluppate, incluso il concetto di Bear Smart

Community. Questo progetto è finanziato dal programma Life

dell'Unione Europea.