⛅PREVISIONI PER SABATO 16 SETTEMBRE, GENERALE VARIABILITÀ ATMOSFERICA CON LOCALI ROVESCI ALL'INTERNO⛅

Carissimi ben risentiti, passata l'instabilità odierna, una nuova saccatura Atlantica si andrà a posizionare fra Portogallo e Penisola Iberica, determinando di fatto un nuovo promontorio alto pressorio di matrice sub tropicale in risalita sul Mediterraneo e quindi anche sul nostro paese.

Da ciò ne scaturirà una nuova impennata termica principalmente dalla giornata di domenica ed a inizio settimana prossima quando le colonnine di mercurio si riporteranno abbondante sopra i trenta gradi centigradi su buona parte del paese, determinando di fatto un tipo di tempo dai connotati tipicamente estivi.

La giornata di domani vedrà condizioni meteorologiche generalmente stabili o al più variabili al mattino, tuttavia dal pomeriggio aumento della copertura nuvolosa seguita da instabilità sui settori nord occidentali fra Liguria e Piemonte dove si manifesteranno locali rovesci e temporali oltre che sulle aree interne sia alpine che appenniniche.

Sul medio versante adriatico al mattino cielo poco nuvoloso o con nuvolositá variabile, maggiori addensamenti si manifesteranno sui rilievi dove non escludiamo locali rovesci che potranno interessare localmente anche i settori collinari, miglioramento generale dalla serata.

Le temperature si attesteranno per quanto riguarda i valori minimi fra i 12/18°C e le massime fra 23/28°C, il vento spirerà deboli da SE.

A domani con le previsioni per domenica.



A cura di

FABRIZIO DI SABATINO

TECNICO METEOROLOGO