DOMANI A CROGNALETO UN'INTERESSANTE INIZIATIVA ALLA MADONNA DELLA TIBIA

Domani 16 settembre a Crognaleto si svolgerà un'interessante iniziativa di promozione del territorio, grazie alla spinta dell'Associazione Madonna della Tibia e Pro Loco Crognaleto, in collaborazione con vari Enti.

Il primo appuntamento è alle ore 10.00 per la visita guidata alla Rocca Roseto, al Santuario della Madonna della Tibia e a quella che fu la prima Sede Municipale presso la frazione di Crognaleto, da cui il Comune stesso prende il nome.

A seguire, alle 15:30 è previsto presso la Sala Polifunzionale della Sede Municipale sita nella frazione di Nerito il Convegno intitolato: “Storia e prospettive per un territorio da valorizzare".

Tra passato e futuro prossimo, l'intento è quello di proporre progetti e strategie finalizzate al rilancio di questa specifica Area Interna della Provincia di Teramo, attraverso una panoramica che, ripercorrendo la storia del comune montano, si lancia verso il raggiungimento di nuovi obiettivi.

Commenta il Sindaco di Crognaleto Orlando Persia “Ringrazio tutti coloro che si sono adoperati per l’organizzazione e tutte le Autorità e gli esperti che interverranno. Soddisfatto di questa bellissima iniziativa, sono certo che avrà un risvolto positivo per il territorio”.