FOTO-VIDEO/CALISTELLE: 10 MILA OSPITI AL MOLO SUD IN 14 SERATE: NUMERI DA RECORD, PREPARATI TREMILA PIATTI

Festa grande al Molo Sud del porto di Giulianova con tutti i i ristoranti e le cantine che hanno partecipato a turno nelle 14 serate complessive di quest'estate che sta andando in archivio e che ha visto transitare al porto giuliese: 10 mila persone. Un successo pazzesco che ha reso tutti felici a cominciare dall'Ente Porto e dl suo ottimo presidente Fabrizio Ferrante che ha creduto subito nella manifestazione insieme all'amministrazione comunale incassando un successo senza precedenti. Presenti alla conclusione di Calistelle, le autorità, dal sottosegretario regionale Umberto D'Annuntiis, al presidente della Provincia Camillo D'Angelo sino al sindaco Jwan Costantini agli assessori Marco Di Carlo e Paolo Giorgini ed in rappresentanza del ristoratori Fabio Spitilli.

I numeri: oltre 750 presenze stimate dagli organizzatori e più di tremila pietanze servite. 12 chef in campo ogni giovedi sera, dalle 19 in poi, più di 10mila persone hanno partecipato alle 14 serate, alcune a tema ("Bianco e azzurro" e "Cerasuolo a mare") . Gli organizzatori hanno sempre limitato l'accesso in contemporanea a non più di 500 persone e questo ha anche permesso di mantenere sempre alto il livello qualitativo dell'evento.

La Regione ha annunciato un'importante novità per i caliscendi. Si tratta di una proposta di legge ha annunciato il sottosegretario Umberto D'Annuntiis, che tra pochi giorni andrà al vaglio della giunta regionale e successivamente sarà sottoposta all'approvazione del consiglio e all'esame del Governo.

QUI ALCUNI INTERVENTI DELLA SERATA CONCLUSIVA

Si ringrazia: Radio Azzurra per il video