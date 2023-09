CASTING / MARCO CHIARINI CERCA ATTORI PER IL SUO PROSSIMO FILM

AVVISO CASTING PER “HOTELLO” Attori e figurazioni.

Per il filmato “pilota” di una serie comica dal titolo HOTELLO con il comico ANGELO PISANI per la regia di MARCO CHIARINi, la produzione CINEFORUM TERAMO è alla ricerca di attori e figurazioni a Teramo e dintorni.

Per i ruoli sono richiesti attori e attrici.

Ruoli:

• 1 donna sui 55 anni

• 1 ragazzo sui 25/30 anni

• 1 ragazzo tra i 19 e i 26 anni

• 2 ragazze dai 19 ai 25 anni

• 3 ragazzi dai 19 ai 25

• 1 donna dai 40 ai 50 anni

• 1 donna sui 70/80 anni

• 1uomo sui 70/80anni

• 2 adolescentidai12ai18anni

Le figurazioni necessarie sono:

• Uomini e donne di età compresa tra i 18 e i 70 anni, per ruoli di varia natura.

Persone con competenze specifiche, come ad esempio:

o Attori di teatro, danza o musica.

o Persone con esperienza in lavori manuali, come ad esempio agricoltori, artigiani o operai; ma anche con competenze particolari: giocolieri, prestigiatori, barman acrobatici...

I provini si terranno a Teramo il mercoledì 20 settembre dalle ore 10 alle 18 presso i locali nei pressi del mercato coperto in piazza verdi.

Per candidarsi occorre presentarsi muniti di documento di riconoscimento così da essere sottoposti al provino.

I candidati minorenni dovranno essere autorizzati dai genitori.

Info: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. tel. 3929171310