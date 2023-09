VIDEO / RIAPERTO VICO DELLE ROSE - D'ALBERTO «RESTITUIAMO BELLEZZA ALLA CITTA'»

"Gioia ed entusiasmo" per il Sindaco, che così commenta la riqualificazione di Vico delle Rose, che si inserisce, ha spiegato il primo cittadino, nel percorso di riqualificazione del Centro Storico della città. «Abbiamo scelto questa settimana per riaprirlo, perché è la stessa settimana della riapertura di San Domenico... continuiamo a lavorare per restituire bellezza alla città»

