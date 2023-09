CARPE DIEM HA APERTO LA PIZZERIA (NAPOLETANA) A ROSETO, PROSSIMA APERTURA A TERAMO IN CENTRO STORICO

Carpe Diem, continua la sua ascesa di successi e apre anche a Roseto degli Abruzzi. Si tratta della quinta pizzeria per gli imprenditori della pizza napoletana che non si fermano e hanno già tra i progetti l’apertura della sesta pizzeria nel centro di Teramo.

Emilio Brighignainsieme al suo team, ha dato il viaieri all’inaugurazione alla presenza del vice sindaco di Roseto Angelo Marcone.

Dopo Montesilvano (Pe), Villa Raspa di Spoltore (Pe), L’Aquila, Chieti Scalo, Carpe Diem ha raggiunto anche la provincia di Teramo scegliendo la turistica Roseto.

La pizzeria che ha aperto i battenti ieri sera, si trova sulla riviera, all’incrocio tra Via Nazario Sauro e Via Thaulero,ha circa 100 copertiinterni e 30,40 esterni in inverno grazie agli igloo e circa 80durante l’estate, al momento impiega 8persone. Il pizzaiolo-imprenditore Emilio Brighigna ha deciso di investire per la prima volta in provincia di Teramo.

Il locale dal design moderno e colorato, è in perfetto stile Carpe Diem, si sviluppasu due piani, al centro c’è una maestosa scala che collega i due spazi.

Oltre al servizio al tavolo, si puòeffettuare anche l’asporto ed il delivery. Come per le altre pizzerie,qualità del prodotto, professionalità e un servizio attento sono gli ingredienti del brandCarpe Diem.

Emilio, classe 1991, campano trapiantato in Abruzzo, realizza una pizza napoletana con un impasto molto ossigenato, ad alta idratazione, alveolato e facile da digerire. Solitamente utilizza un blend di diverse farine e la sua caratteristica è il tipico cornicione napoletano che all'assaggio mantiene una nota croccante. Oltre all’impasto, Carpe Diem pone una grande attenzione sulla scelta delle materie prime per la farcitura, abruzzesi e non, che Emilio sceglie personalmente visitando i produttori. Tra questi ci sono diversi Presidi Slow Foodutilizzati sulle pizze.Molto curate sono anche le carte della birra e del vino.

«Sono molto felice –spiega Emilio-di aver raggiunto questo ennesimo traguardo. Roseto è una città molto movimentata e turistica e sono convinto che lavoreremo bene. Ringrazio tutto il mio staff perché senza di loro non potrei fare nulla, siamo un gruppo coeso e motivato. Qui a Roseto ci sarà il mio socio Alfonso ad accogliere gli ospiti».

Carpe Diem “Diversamente Pizza” è stata fondata nel 2012 dal pizzaiolo Emilio Brighignae dallamoglie e socia Angelica De Berardinis. Dopo i successi imprenditoriali, per la pizzeria sono arrivati anche i riconoscimenti nelle guide, Carpe Diem infatti è tra le pizzerie eccellenti di “50 Top Pizza” e ha due spicchi nella storica guida del Gambero Rosso. Ultima novità presentata a dicembre 2022è il menù degustazione, il primo in Abruzzo con la pizza a base napoletana, creato a quattro mani con lo chef Gianni Dezio. Nel menù sono presenti anche le pizze a base padellino, un impasto fritto, che poivieneasciugato in forno ventilato.

«L’obiettivo è diffondere ancora il brand Carpe Diem. –conclude la coppia-Prossimo progetto di apertura sarà Teramo e poi chissà, magari andremo fuori Abruzzo o all’estero. Ma quello a cuiteniamo è sempre il cliente e mantenere alta la qualità del prodotto e del servizio».