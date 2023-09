🌤️PREVISIONI PER L' ABRUZZO DI DOMENICA 17 SETTEMBRE, TEMPO PIÙ STABILE E CALDO⛅

🌤️PREVISIONI PER L' ABRUZZO DI DOMENICA 17 SETTEMBRE, TEMPO PIÙ STABILE E CALDOâ›

Buon fine settimana amici, nella giornata di domenica tende a riaffermarsi la risalita di un nuovo promontorio anticiclonico sub tropicale sul Mediterraneo a causa della discesa di una saccatura fredda Atlantica fra Portogallo e Penisola Iberica, ciò determinerà di fatto una ripresa termica evidente e tempo stabile almeno fino alla giornata di martedì prossimo su buona parte della penisola anche se non mancherà occasione per delle coperture nuvolose di tipo alto e stratiforme determinate dalle masse d'aria calde e umide in risalita dai quadranti meridionali.

Sulla nostra regione la domenica trascorrerà al mattino stabile e soleggiata, aumento della copertura nuvolosa di tipo stratiforme nelle ore centrali e pomeridiane ma senza alcun fenomeno da segnalare.

Le temperature sono previste in generale aumento i valori minimi saranno compresi fra i 13/20°C, le massime si attesteranno fra 25/30°C, la ventilazione risulterà debole variabile.



A cura di

FABRIZIO DI SABATINO

TECNICO METEOROLOGO