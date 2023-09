IN CRISI DI ASTINENZA DANNEGGIA SETTE AUTO INCIDENDO IL NOME DI UN DEMONE

I Carabinieri della Stazione di Mosciano Sant’Angelo hanno deferito in stato di libertà alla Procura di Teramo una donna di 41 anni per danneggiamento. Gli accertamenti e le speditive indagini sono iniziati a seguito delle denunce di diversi proprietari di autovetture che durante la notte del 14 settembre hanno subito alcuni danneggiamenti alla carrozzeria dei loro veicoli parcheggiati tutti in due vie limitrofe. Graffi e rigature ben solcati con un oggetto contundente sulla vernice, in alcuni casi consistenti anche in croci o alla parola “Valak” – il piccolo demone reso famoso da una recente serie TV. I carabinieri hanno subito acquisito le immagini delle telecamere di sorveglianza del comune, e subito hanno riconosciuto la donna autrice dei danneggiamenti. Dai primi accertamenti è emerso che le motivazioni che hanno spinto la donna a provocare i danni non sono riconducibili ad atti di ritorsione o vendetta, ma più semplicemente ad un momento di astinenza dall’assunzione di sostanze stupefacenti della quale risulta essere assidua assuntrice.