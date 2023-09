INAUGURATO L'AMBULATORIO DEDICATO ALL'AUTISMO A CASTELNUOVO VOMANO

Terapia neuropsicomotoria e logopedica, intervento cognitivo neuropsicologico, sostegno alla genitorialità questi alcuni dei servizi offerti nell’Ambulatorio Dedicato all’Autismo dell'Opera Sante de Sanctis che è stato inaugurato oggi (16 settembre 2023) negli ampi spazi di Villa Irelli, a Castelnuovo Vomano, nel comune di Castellalto (TE). Durante l’iniziativa - alla presenza di tutta l’equipe multidisciplinare, formata da medici specialisti, psicologi, psicoterapeuti, terapisti della riabilitazione, assistenti sociali ed educatori professionali altamente qualificati - sono stati mostrati gli ambienti (ben sei stanze per le terapie e un’ampia palestra) e sono stati spiegati i servizi che puntano a sviluppare le potenzialità uniche di ciascun paziente, attraverso un'assistenza completa che mette l’individuo al centro. L’Opera Sante De Sanctis, presieduta da Marco Valerio de Sanctis, è stata fondata nel 1898, è una struttura di riferimento in Italia per l’autismo e la riabilitazione seguendo la metodologia di Sante De Sanctis, padre della neuropsichiatria infantile in Italia, che si basa su un approccio integrato in cui la coscienza di sé, l’autostima, il superamento delle difficoltà e la possibilità di interazione con gli altri, sono aspetti fondamentali. Per questo a Villa Irelli e nell’adiacente Fattoria Sociale si andrà oltre la terapia sanitaria, per offrire anche una vasta gamma di attività sportive, ludico-ricreative ed educative, compresi gli interventi assistiti con gli animali e servizi di sostegno alla genitorialità e il parent training.

Tra gli intervenuti all’inaugurazione: l’assessore regionale alle Politiche Sociali Pietro Quaresimale, la delegata alla disabilità, al job placement e al welfare studentesco dell’Università degli Studi di Teramo, Alessandra Martelli, anche in rappresentanza del Magnifico Rettore Dino Mastrocola; il sindaco e l’assessora alle Politiche Sociali del Comune di Castellalto, rispettivamente Aniceto Rocci e Sara Picone.

Gli ambulatori si trovano a Villa Irelli dove da anni c’è l’omonima Fattoria Sociale che propone periodicamente iniziative e progetti in ambito socio-ricreativo e culturale come A-bilmente, rivolto a bambini e bambine con disabilità dai 5 ai 14 anni con numerose iniziative e laboratori; Di Arti e di Mestieri con laboratori per giovani e adulti e Il giardino: laboratori in villa patrocinato dal Comune di Castellalto dedicato alle bambine e ai bambini con disabilità dai 6 ai 13 anni residenti nel comune stesso con appuntamenti organizzati il sabato pomeriggio.

“La realizzazione di questi ambulatori e l’apertura dei relativi servizi - dichiara il dottor Marco Valerio de Sanctis, Presidente dell’Opera Sante de Sanctis e discendente del fondatore – è una idea che avevamo da tempo e alla quale abbiamo lavorato con grande passione e impegno. La nostra attività viene portata avanti da più di 120 anni nel Lazio e in particolare a Roma, siamo attivi con molti progetti anche in Abruzzo, regione d’origine della mia famiglia, ma volevamo andare oltre e offrire anche servizi terapeutici preziosi per gli utenti e le loro famiglie. Ringrazio tutti i professionisti coinvolti e tutti coloro che sono intervenuti oggi all’inaugurazione. Siamo certi che questo servizio sarà molto apprezzato anche perché ad esso si affiancano le tante attività già avviate da anni come i laboratori educativi, ludici e ricreativi, oltre alle attività con gli animali”.





L'Opera Sante de Sanctis è un'associazione per la terapia e la riabilitazione di disabili psicofisici fondata nel 1898 da Sante de Sanctis, pioniere della neuropsichiatria infantile in Italia. L’Associazione svolge, fin dalla sua fondazione, un ruolo di avanguardia nell’uso di tecniche riabilitative innovative o sperimentali associate alla tecnica riabilitativa ordinaria. Nel 1978 il Ministero della Sanità ha stipulato con l’Associazione la prima Convenzione con la quale è stata sancita l’autorizzazione a fornire assistenza sanitaria specifica riabilitativa dando vita a quelle attività che ancora oggi, in accordo con tutte le successive innovazioni e integrazioni introdotte dalla Regione Lazio, i quattro centri di riabilitazione dell’Associazione, situati nel tessuto urbano romano con trattamento semiresidenziale e ambulatoriale, continuano a erogare e ora uno anche a Castelnuovo Vomano, in Abruzzo.