CONTROLLI SULLE STRADE, TROVATI TRE UBRIACHI ALLA GUIDA

Nel fine settimana i Carabinieri della Compagnia di Alba Adriatica, in aggiunta ai servizi ordinari, hanno eseguito un servizio straordinario di controllo del territorio nei Comuni di Martinsicuro, Tortoreto ed Alba Adriatica, mirante alla prevenzione e repressione dei reati in generee al fine di contribuire a garantire un elevato indice di sicurezza sia ai residenti di tali comuni che a chi sceglie di trascorrere in essi l’ultimo scorcio di ferie. Il servizio, che ha visto coinvolte alcune delle Stazioni della Compagnia, il Nucleo Radiomobile e militari in abiti civili, è stato eseguitopresidiando le principali arterie stradali del territorio rivierasco; ispezionando gli esercizi pubblici; verificando il rispetto delle prescrizioni imposte dall’A.G. agli arrestati domiciliari e ai soggetti sottoposti a misure di sicurezza e/o prevenzione; vigilando sulla circolazione stradale e sul rispetto delle norme al codice della strada specialmente per quanto attiene l’uso di sostanze alcoliche e stupefacenti per chi si mette alla guida di mezzi.Nel corso del servizio sono stati controllati: 85 mezzi, identificati oltre 150 persone, controllati 21 soggetti posti a misure restrittive della libertà personale, ispezionati 9 esercizi pubblici. Nel corso dei controlli sulla circolazione stradale 3 soggetti, alla guida delle proprie autovetture, sono risultati positivi all’assunzione di alcool. Inoltre sono state elevate diverse contravvenzioni al codice della strada per infrazioni inerenti l’uso del telefonino durante la guida e per velocità non commisurata alle condizioni della strada e del traffico.