INSEGUITI E FERMATI A BORDO DI UN MOTORINO RUBATO, DENUNCIATI DUE RAGAZZI

Carabinieri della Stazione di Martinsicuro hanno denunciato due giovani. A bordo di un ciclomotore non si fermavano all’alt dei militari dileguandosi per le vie cittadine. I Carabinieri li inseguivano e li bloccavano, Dal controllo del mezzo è emerso che lo stesso era stato asportato nella serata precedente ad Alba Adriatica furto denunciato alla locale caserma carabinieri, pertanto il mezzo veniva restituito al legittimo proprietario. A Colonnella nel corso di un servizio di controllo i Carabinieri della locale stazione fermavano un uomo del luogo che si muoveva a bordo di un ciclomotore, a seguito dei controlli i carabinieri hanno appurato che il mezzo era stato rubato agli inizi del mese di settembre a Giulianova e il furto era stato denunciato alla locale caserma dei carabinieri. Per l’uomo è scattato il deferimento all’A.G. per ricettazione mentre il mezzo veniva restituito al legittimo proprietario.