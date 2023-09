RECUPERATO UNO SCOOTER PRIMA CHE IL PROPRIETARIO NE SCOPRISSE IL FURTO

I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Alba Adriatica denunciavano quattro ragazzi

del

posto

per

ricettazione. I militari sorprendevano i quattro in una via isolata mentre armeggiavano attorno ad uno scooter. A seguito degli accertamenti è emerso che il mezzo era stato rubato alcune ore prima in Alba Adriatica, in una via

diversa dal luogo ove i militari fermavano i quattro,

e non ancora denunciato in quanto il proprietario non si era accorto del

l’ammanco

,