OPERA DI UNA CERAMISTA CASTELLANA A ROMA PER I 300 ANNI DI UN GIUBILEO SPECIALE

L’arte magistrale di Evandra De Rosa, nota ceramista di Castelli, approda da San Gabriele a Roma. È stata infatti istallata il 16 settembre la targa commemorativa del Terzo Centenario del Giubileo di Fondazione Congregazione Passione di Gesù Cristo. Evandra, figlia di Enzo, l'artista e sindaco di Castelli scomparso il 25 settembre di 9 anni fa, ha realizzato questa opera: un pannello in refrattario maiolicato 1 metro per 0.70, dipinto a mano da lei e raffigurante il logo “GIUBILEO 300 ANNI" con colori nero grigio giallo oro con ampia falda di ornato e rifinitura foglia oro 24kt. L’istallazione è supportata da cornice in ferro lavorata a mano (in effetto rame) dell'artigiano Ottaviano Domenico. Alla presentazione e messa in posa dell’opera era presente la Delegazione Vaticana presieduta dal Superiore Generale P.Joachim Rego e Padre Ciro Benedettini. Intervenuto anche il Capo Sala Stampa Vaticana presso l’ingresso della CASA GENERALIZIA PADRE FONDATORE CHIESA Ss.GIOVANNI E PAOLO ROMA. “Ringrazio di cuore tutta la congregazione” conferma emozionata Evandra “ per l'accoglienza, la cerimonia e per aver scelto il mio lavoro come unica opera in ceramica presente nella basilica un grandissimo onore ed una grandissima emozione. Dedico questa opera a mio padre”. E di certo il compianto e blasonato ceramista Enzo De Rosa non potrà che essere orgoglioso della figlia e di ciò che sta realizzando per Castelli e per l’immagine dell’Abruzzo.

Mauro Di Concetto