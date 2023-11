DOMANI SERA IN TV (DIGITALE, SKY E TIVUSAT) IL PREMIO ATRI, SI VEDRA' ANCHE IN USA E CANADA



Andrà in onda domani sera, venerdì 17 novembre, alle 22 circa sul canale 145 del digitale terrestre nazionale l’undicesima edizione del Premio Nazionale di Giornalismo “Premio Atri” svoltosi lo scorso 22 ottobre presso il teatro comunale della città Ducale. Il Premio sarà visibile anche sulla piattaforma europea di Sky al canale 852 e di TivùSat al canale 445 oltre che negli Stati Uniti e in Canada grazie all’ampia diffusione della rete televisiva Padre Pio Tv diretta dal giornalista Stefano Campanella, tra i premiati nell’ultima edizione del Premio Atri 2023. Il direttore del Premio, Marino Spada, ha espresso un particolare ringraziamento alla redazione di Padre Pio Tv e a tutti i tecnici che hanno consentito di realizzare un prodotto di altissima qualità fruibile in molteplici modi, dalla tv tradizionale al satellite passando per il web.