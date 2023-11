"PIANO LUPO", LE ASSOCIAZIONI DICONO NO: «PROTEGGE GLI ANIMALI, MA IGNORA GLI UOMINI»

nega la possibilità di applicare piani di contenimento come quelli adottati dagli altri paesi europei considerando il ricorso alle deroghe come “eccezionale” (mentre le deroghe sono applicabili secondo la Direttiva Habitat in misura corrispondente all'entità dei danni economici e dei pericoli per la sicurezza pubblica);

non tutela la sicurezza pubblica perché considera come pericolosi solo alcuni comportamenti del lupo, prevedendo la rimozione solo nel caso di attacco “non provocato alle persone”.

Per queste e altre ragioni, le associazioni e i comitati hanno ribadito al sottosegretario La Pietra che non intravedendo alcuna possibilità di “ritocchi” al Piano così come impostato auspicando una sua ampia riconsiderazione o, qualora questa non risultasse possibile, un rinvio a dopo le elezioni europee. Approvare il Piano, congelando per lunghi anni lo status quo, avrebbe conseguenze devastanti per gli allevamenti e la realtà rurale proprio quando il lupo sta diventando un'emergenza sociale ed è prevedibile anche un cambio di atteggiamento dell'opinione pubblica.

A sottolineare questa emergenza, al sottosegretario La Pietra sono state consegnate, nell'ambito dell'incontro, 3600 firme raccolte in provincia di Arezzo e 6600 in provincia di Sondrio in calce a petizioni che richiedono misure efficaci ed urgenti per prevenire i rischi per l'incolumità pubblica derivanti dalla crescita non solo della presenza dei lupi nei centri abitati ma anche dal verificarsi di episodi di aggressioni a persone e di intrusioni in abitazioni e loro pertinenze. Più altre 1400 raccolte nell'area dell'Amiata per dire no al progetto dei lupi del Monte Labbro.