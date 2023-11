SCONTRO TRA DUE MEZZI IN A/14, FERITO UNO DEI CONDUCENTI

Nel corso della mattinata di oggi, una squadra di vigili del fuoco del Distaccamento di Nereto è intervenuta sull'Autostrada A14, sulla carreggiata in direzione sud, a seguito di un incidente stradale. Il sinistro si è verificato in corrispondenza dell'uscita dall'area di servizio di Tortoreto ed ha coinvolto due mezzi: un furgone Iveco Daily adibito al trasporto di bombole di ossigeno per uso medicale e un autoarticolato Scania. Da una prima ricostruzione sembrerebbe che lo scontro tra i due mezzi sia avvenuto mentre il furgone usciva dall'area di servizio e si immetteva nell'autostrada. A seguito del violento impatto le lamiera dell'abitacolo del furgone si accartocciavano e alcune delle bombole trasportate rimanevano danneggiate, con una di queste che perdeva ossigeno. L'autista 24enne del furgone è rimasto ferito in modo non grave ed è stato trasportato presso l'ospedale di Giulianova per le cure del caso. I vigili del fuoco hanno collaborato con il personale del 118 e provveduto a mettere in sicurezza il furgone, successivamente recuperato da un carroattrezzi giunto sul luogo dell'incidente. Sul posto è intervenuta la Polizia Autostradale per gli adempimenti di competenza. Sulla carreggiata sud dell'autostrada, che è rimasta aperta ad una corsia fino al termine delle operazioni di intervento e dei rilievi dell'incidente, si è formata una lunga fila di automezzi.