TEMPO STABILE IN ATTESA DEL CALO TERMICO NEL FINE SETTIMANA

🌤️TEMPO STABILE IN ATTESA DEL CALO TERMICO PREVISTO FRA VENERDI/SABATO QUANDO SAREMO LAMBITI DA CORRENTI FREDDE ARTICO MARITTIME DIRETTE SUI BALCANI, TEMPORANEO RINFORZO DEI VENTI DI LIBECCIO FRA SERA E NOTTE🌬️



Buongiorno a tutti amici, oggi tempo stabile, prima del passaggio di correnti più fredde di origine polare marittima che interesseranno principalmente i Balcani, le nostre regioni orientali saranno lambite da questa veloce incursione Nord Atlantica fra il pomeriggio/sera di domani e la giornata di sabato.

A livello di fenomenologia assisteremo a partire dal pomeriggio di venerdì ad un aumento della copertura nuvolosa a ridosso della fascia costiera con successiva estensione alle aree più interne dei settori orientali della nostra regione, non mancheranno occasioni per delle deboli e sporadiche precipitazioni a carattere sparso, nevoso sui rilievi oltre i 1600/1700 mt. di quota. Sabato, tendenza a generale miglioramento con qualche velatura medio/alta di passaggio.

⚠️🌬️Dalla serata/nottata odierna, temporaneo rinforzo dei venti di libeccio con raffiche intense in particolar modo sui crinali Appenninici, non escludiamo locali raffiche sui settori sub collinari del teramano, il vento successivamente entro la serata di domani ruoterà da Tramontana specie lungo la fascia Adriatica.

La temperatura in ripresa nella giornata di oggi, subirà una marcata diminuzione dal pomeriggio/sera di venerdì e nella giornata di sabato, seguito da una nuova rimonta termica prevista per domenica.

Per il momento è tutto, vi auguro una buona giornata e vi do appuntamento a domani.



A cura di

FABRIZIO DI SABATINO

TECNICO METEOROLOGO